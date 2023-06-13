«Потоптал грядки, помял заборы»: под Новосибирском лось забежал на участок и напугал дачников

Лось случайно забрел на участок новосибирцев.
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Новосибирской области лось забежал на дачный участок и устроил переполох. Об этом сообщили в группе «Инцидент Новосибирск».
Инцидент произошел в СНТ «Ермак». Как видно на записи, животное металось по частной территории, пытаясь найти выход.
− Лось перепугал дачников, потоптал грядки, повредил и помял заборы, − рассказали очевидцы.
По словам местных жителей, лось порезался об ограждение на участке. Спустя некоторое время он все-таки нашел выход и убежал.
Сибиряки предупредили других жителей, что к ним может забежать нежданный гость.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер