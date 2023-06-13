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НовостиОбщество13 июня 2023 1:44

«Потоптал грядки, помял заборы»: под Новосибирском лось забежал на участок и напугал дачников

Под Новосибирском лось забежал на участок и напугал дачников
Анастасия ХРОМЫХ
Лось случайно забрел на участок новосибирцев.

Лось случайно забрел на участок новосибирцев.

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Новосибирской области лось забежал на дачный участок и устроил переполох. Об этом сообщили в группе «Инцидент Новосибирск».

Инцидент произошел в СНТ «Ермак». Как видно на записи, животное металось по частной территории, пытаясь найти выход.

− Лось перепугал дачников, потоптал грядки, повредил и помял заборы, − рассказали очевидцы.

По словам местных жителей, лось порезался об ограждение на участке. Спустя некоторое время он все-таки нашел выход и убежал.

Сибиряки предупредили других жителей, что к ним может забежать нежданный гость.

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