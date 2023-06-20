Незваный гость: к жилым домам в микрорайоне Чистая Слобода в Новосибирске вышел лось

Жители микрорайона Чистая Слобода в Новосибирске заметили лося, гуляющего по территории. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители микрорайона Чистая Слобода в Новосибирске заметили лося, гуляющего по территории. Публикация появилась в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Судя по записи с камеры наблюдения на подъезде одного из домов, незваный гость забрел туда ночью 16 июня. По всей видимости, животное заплутало и случайно оказалось на территории микрорайона.

В комментариях новосибирцы признались, что перепугались бы, встретив ночью лося.

− Идешь такой ночью, а из-за угла лось выбегает, − отреагировал на увиденное местный житель.

Кто-то предположил, что неподалеку вырубили лес, где жил сохатый, поэтому он и вышел к людям.

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