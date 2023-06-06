«Неизвестно, сколько он там находится»: новосибирцы просят спасти лося, провалившегося в колодец

В Новосибирске молодой лось провалился в колодец у стрелочного завода. Фото: предоставлено Анной.
В Новосибирске спасают лося, провалившегося в колодец у стрелочного завода. Животное обнаружили сотрудники предприятия. Они сразу же вызывали экстренные службы.
– Судя по всему, он еще молодой. Так как весь туда провалился. Неизвестно, сколько он там находится. Может уже несколько дней. Переживаем, что у него обезвоживание, – рассказала КП-Новосибирск очевидица Анна.
По словам девушки, лось провалился в открытый колодец, расположенный рядом с заводом, за будкой. Сибирячка говорит, что рядом с территорией лес, поэтому лоси там – частные гости.
Сейчас на месте работают сотрудники администрации района, работники завода. Также к колодцу пригнали трактор.
– На горячую линию Минприроды звонили очевидцы. Там должны быть в курсе ситуации. Но на месте представителей ведомства пока нет, – добавила Анна.
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