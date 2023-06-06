«Неизвестно, сколько он там находится»: новосибирцы просят спасти лося, провалившегося в колодец

В Новосибирске молодой лось провалился в колодец у стрелочного завода. Фото: предоставлено Анной.

В Новосибирске спасают лося, провалившегося в колодец у стрелочного завода. Животное обнаружили сотрудники предприятия. Они сразу же вызывали экстренные службы.

– Судя по всему, он еще молодой. Так как весь туда провалился. Неизвестно, сколько он там находится. Может уже несколько дней. Переживаем, что у него обезвоживание, – рассказала КП-Новосибирск очевидица Анна.

По словам девушки, лось провалился в открытый колодец, расположенный рядом с заводом, за будкой. Сибирячка говорит, что рядом с территорией лес, поэтому лоси там – частные гости.

Сейчас на месте работают сотрудники администрации района, работники завода. Также к колодцу пригнали трактор.

– На горячую линию Минприроды звонили очевидцы. Там должны быть в курсе ситуации. Но на месте представителей ведомства пока нет, – добавила Анна.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер