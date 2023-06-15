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НовостиПроисшествия15 июня 2023 8:57

«9 детей на 4 взрослых»: в Новосибирске прокуратура раскрыла подробности гибели 10-летнего мальчика в сауне

В Новосибирске прокуратура раскрыла подробности гибели мальчика в сауне
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
Трагедия произошла во время детского праздника.

Трагедия произошла во время детского праздника.

Фото: Никита МАНЬКО

В Новосибирске 10-летний мальчик утонул в бассейне сауны «Майами- БиС» на детском дне рождения. Подробности трагедии 14 июня сообщили в прокуратуре:

- В развлекательном комплексе проходило празднование дня рождения несовершеннолетнего, на котором присутствовали 9 детей и 4 взрослых, купались в бассейне. Прокуратурой района организована проверка дял оценки соблюдения законодательства в сфере оказания услуг. Следователем Октябрьского отдела СКР возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Расследование данного дела находиться на контроле, – прокомментировал КП-Новосибирск и.о. прокурора Октябрьского района Илья Попов.

ЧП случилось в филиале сауны «Майами-БиС» на улице Никитина, где два года назад уже тонул ребенок. Сотрудники сауны рассказали КП-Новосибирск, что проводили инструктаж по технике безопасности под роспись и выдавали детям надувные жилеты. В прокуратуре данную информацию пока не подтвердили.

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