Названа возможная причина ЧП, где женщина погибла при падении крана на стройке в Новосибирске

У крановщицы был большой опыт работы.
Фото: Анна ПАШАГИНА
Стала известна возможная причина ЧП на стройке «Европейского берега» в Новосибирске, где погибла женщина-крановщица. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник, знакомый с ситуацией. Напомним, трагедия произошла утром 15 июня.
В полиции установили личность погибшей – ею оказалась женщина 1966 года рождения.
− У крановщицы был большой опыт работы. Кран ездил по рельсам, отказали тормоза. Она сбила тупики и съехала с рельсов, − сообщил источник КП-Новосибирск.
Версию с отказавшими тормозами подтвердил и коллега погибшей.
− Она сегодня последний рабочий день работала. Она управляла краном. Отказал тормоз, она съехала. После ЧП она еще дышала. Когда приехала скорая, уже умерла, – рассказал КП-Новосибирск мужчина.
Ранее стало известно, что в СК возбудили уголовное дело после гибели женщины при падении крана на «Европейском берегу».
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