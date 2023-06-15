В СК возбудили уголовное дело после гибели женщины при падении крана на «Европейском берегу» в Новосибирске. Фото: Анна ПАШАГИНА

В СК возбудили уголовное дело после гибели крановщицы на «Европейском берегу» в Новосибирске. ЧП произошло утром 15 июня.

– Следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирск следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины при падении крана, – сообщает СК РФ по Новосибирской области.

Очевидцы рассказали, что кран, по предварительным данным, которым управляла женщина, съехал с рельсов. В связи с чем и произошло обрушение. Какое-то время после ЧП крановщица была жива. Однако к приезду скорой скончалась.

– В настоящее время на месте работает следователь. Изымается необходимая документация, отражающая порядок эксплуатации строительной техники, –добавили в Следкоме.

В ведомстве пока не уточнили, по какой статье возбуждено уголовное дело.

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