Женщина погибла в рухнувшем кране на «Европейском берегу» в Новосибирске. Фото: Анна ПАШАГИНА

Утром 15 июня на «Европейском берегу» в Новосибирске упал кран с рабочими. Корреспонденты КП-Новосибирск пообщались с очевидцами и выяснили подробности ЧП.

– Сам я проснулся от жуткого грохота в пол 10 утра. Подумал, что грузовик въехал в какую-то машину. Грохот нарастал. Посмотрел в окно, увидел, что лежит кран. Он задел несколько машин. Когда вышел на улицу, увидел, что строители вытащили из кабины крана свою коллегу. Ее потом накрыли. Упавший кран чудом не задел несколько машин, в которых сидели люди. У них сегодня второй день рождения, – рассказал КП-Новосибирск очевидец Владислав.

Известно, что в результате ЧП погибла женщина. По данным полиции, это крановщица 1966 года рождения.

– У крановщицы был большой опыт работы. Кран ездил по рельсам, отказали тормоза. Она сбила тупики и съехала с рельсов, – рассказал КП-Новосибирск источник, знакомый с ситуацией.

Еще один очевидец добавил, что у погибшей женщины сегодня был последний рабочий день.

– Она сегодня последний рабочий день работала. Она управляла краном. Отказал тормоз, она съехала. После ЧП она еще дышала. Когда приехала скорая, уже умерла, – рассказал КП-Новосибирск коллега погибшей.

По предварительной информации, упавший кран повредил 8 автомобилей. В настоящее время на месте работают сотрудники следственного комитета, прокуратуры. Устанавливаются все обстоятельства, сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

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