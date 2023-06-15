Фото и видео падения крана на «Европейском берегу» в Новосибирске 15 июня 2023: показываем кадры с места ЧП

Территория на месте ЧП оцеплена.
Фото: Анна ПАШАГИНА
Фото и видео падения крана на «Европейском берегу» в Новосибирске 15 июня 2023 появились в соцсетях. Очевидцы продолжают делиться страшными кадрами с места происшествия. Известно, в результате ЧП погиб один человек. Также сообщается о нескольких пострадавших. На месте работают экстренные службы.
В результате ЧП погибла женщина. Фото: "АСТ-54".
Упавший кран повредил несколько машин. Судя по фото, автомобили получили серьезные повреждения.
Упавший кран повредил несколько машин. Фото: "АСТ-54".
Известно, что в результате ЧП погибла женщина. По словам очевидцев, это крановщица. Какое-то время после ЧП женщина была жива. Однако к приезду экстренных служб скончалась.
– МАСС приехали, накрыли пакетом. Скорая приехала через 30 минут, даже выходить не стали...., – рассказали очевидцы.
На место направлены сотрудники прокуратуры. Также туда выехала следственно-оперативная группа.
– Сотрудник прокуратуры выехал на место происшествия для координации действий правоохранительных органов и служб, − сообщает прокуратура Новосибирской области.
На месте работают экстренные службы.
Фото: Анна ПАШАГИНА
КП-Новосибирск выясняет подробности случившегося.
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