Фото и видео падения крана на «Европейском берегу» в Новосибирске 15 июня 2023: показываем кадры с места ЧП

Территория на месте ЧП оцеплена. Фото: Анна ПАШАГИНА

Фото и видео падения крана на «Европейском берегу» в Новосибирске 15 июня 2023 появились в соцсетях. Очевидцы продолжают делиться страшными кадрами с места происшествия. Известно, в результате ЧП погиб один человек. Также сообщается о нескольких пострадавших. На месте работают экстренные службы.

В результате ЧП погибла женщина. Фото: "АСТ-54".

Упавший кран повредил несколько машин. Судя по фото, автомобили получили серьезные повреждения.

Упавший кран повредил несколько машин. Фото: "АСТ-54".

Известно, что в результате ЧП погибла женщина. По словам очевидцев, это крановщица. Какое-то время после ЧП женщина была жива. Однако к приезду экстренных служб скончалась.

– МАСС приехали, накрыли пакетом. Скорая приехала через 30 минут, даже выходить не стали...., – рассказали очевидцы.

На место направлены сотрудники прокуратуры. Также туда выехала следственно-оперативная группа.

– Сотрудник прокуратуры выехал на место происшествия для координации действий правоохранительных органов и служб, − сообщает прокуратура Новосибирской области.

На месте работают экстренные службы. Фото: Анна ПАШАГИНА

КП-Новосибирск выясняет подробности случившегося.

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