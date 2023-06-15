Повреждено около 10 авто: на стройке в Октябрьском районе Новосибирска рухнул кран с рабочим

Кран с рабочим внутри рухнул на стройке в Октябрьском районе Новосибирска. Фото: АСТ-54

Кран с рабочим внутри рухнул на стройке в Октябрьском районе Новосибирска. ЧП произошло утром в четверг, 15 июня.

Как сообщили в группе «АСТ-54», кран упал по адресу Владимира Заровного, 28. В результате повреждения получили около 10 автомобилей.

Также, по словам очевидцев, есть пострадавшие. О состоянии крановщика ничего не известно.

КП-Новосибирск выясняет подробности произошедшего.

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