Повреждено около 10 авто: на стройке в Октябрьском районе Новосибирска рухнул кран с рабочим

Кран с рабочим внутри рухнул на стройке в Октябрьском районе Новосибирска. Фото: АСТ-54
Кран с рабочим внутри рухнул на стройке в Октябрьском районе Новосибирска. ЧП произошло утром в четверг, 15 июня.
Как сообщили в группе «АСТ-54», кран упал по адресу Владимира Заровного, 28. В результате повреждения получили около 10 автомобилей.
Также, по словам очевидцев, есть пострадавшие. О состоянии крановщика ничего не известно.
КП-Новосибирск выясняет подробности произошедшего.
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