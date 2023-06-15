В полиции установили личность женщины, погибшей при падении крана на стройке в Новосибирске

При падении крана на стройке в Новосибирске погибла женщина-крановщица. Фото: Анна ПАШАГИНА

При падении крана на стройке в Новосибирске погибла женщина-крановщица. В полиции смогли установить ее личность.

Выяснилось, что женщине было 57 лет. По словам знакомых погибшей, сегодня у нее был последний рабочий день.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа полиции.

− По предварительной информации, повреждены восемь автомобилей. В настоящее время на месте работают сотрудники следственного комитета, прокуратуры. Устанавливаются все обстоятельства, − сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Напомним, ЧП произошло утром 15 июня. Из-за чего рухнул строительный кран − пока неизвестно.

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