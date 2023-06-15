Женщина погибла при падении строительного крана в Новосибирске

Женщина погибла при падении строительного крана с рабочими в Новосибирске. Фото: "АСТ-54".

В результате падения строительного крана в Октябрьском районе Новосибирска погиб человек. Информацию об этом подтвердили в Минздраве НСО.

– Есть один погибший. Это женщина, – уточнили КП-Новосибирск в ведомстве.

По словам очевидцев, погибшая работала крановщицей.

– Погибла. МАСС приехали, накрыли пакетом. Скорая приехала через 30 минут, даже выходить не стали...., – написали очевидцы в соцсетях.

КП-Новосибирск выясняет подробности случившегося.

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