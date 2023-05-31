В Новосибирске уборщицу, которую обвиняли в краже сумки с 7 миллионами, освободили. Фото: Никита МАНЬКО

В Новосибирске уборщицу, которую обвиняли в краже сумки с 7 миллионами, освободили. Такое решение принял суд в среду, 31 мая. Завтра ее должны выпустить из СИЗО.

— Сейчас областной суд переквалифицировал дело на обычную «кражу» — ведь сумку она действительно «украла» — так как подобрала и унесла к себе. Но посчитал, что не было доказано, что внутри были миллионы. Ее приговорили к штрафу в 60 тысяч рублей, но и его сняли, учитывая, что она находится под арестом уже два года. Завтра ее выпускают из СИЗО, — пояснил корреспондент КП-Новосибирск, посетивший заседание. — А поиском пропавших денег продолжит заниматься полиция.

Напомним, 44-летнюю уроженку Киргизии Айнагуль Борбуеву обвиняли в том, что она нашла на улице сумку с 7 миллионами рублей и унесла с собой. По делу долго шло следствие, сама женщина утверждала, что сумку действительно подобрала, но никаких денег внутри не было.

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