В новосибирском детском доме, где погиб 15-летний мальчик, сменилось руководство

Погибшему мальчику было 15 лет. Фото: предоставлено отцом погибшего ребенка/ Николай Оберемченко

В новосибирском детском доме, где погиб ребенок, сменилось руководство. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник, знакомый с ситуацией.

- Насколько мне известно, того директора отстранили. Сейчас там другой руководитель, - рассказал КП-Новосибирск источник.

Тем временем следователи продолжают расследовать уголовное дело. Его возбудили по статье причинение смерти по неосторожности.

Напомним, что трагедия в детском доме произошла в марте 2023 года. 15-летнего подростка нашли около здания. Позже стало известно, что ребенок вместе с другим подопечным решил сбежать через окно. Попытка оказалась неудачной. Один из подростков сломал ногу, а другой погиб. Как ранее рассказывал источник, мальчика, потерявшего сознание, затащили обратно в детский дом. Скорую вовремя не вызвали, ребенок умер.

КП-Новосибирск отправил запрос в департамент социальной политики мэрии города Новосибирска, чтобы узнать результаты их проверки. А также, действительно ли в детском доме сменилось руководство.

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