Воспитательница уволилась, медик на больничном: что происходит в новосибирском детдоме, где погиб 15-летний подросток

Мальчику было 15 лет. Фото: предоставлено отцом погибшего мальчика

В Новосибирском детском доме, воспитанник которого погиб после попытки побега, проходят масштабные проверки. При этом двое ключевых свидетелей – больше не появляются на работе. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник.

ИСЧЕЗНОВЕНИЕ СОТРУДНИКОВ

Напомним, трагедия случилась две недели назад. 15-летний мальчик вместе с товарищем решили сбежать из центра и выпрыгнули из окна третьего этажа. Дело было ночью. Попытка оказалась неудачной. Один из школьников повредил ногу, второй ударился головой и потерял сознание.

По данным источника КП-Новосибирск, сотрудники детдома решили не делать шумихи и не вызывать скорую. Парнишку без сознания затащили волоком в здание, а врачей вызвали только к утру, когда все стало совсем плохо. Ребенка не спасли, хотя, вероятно, такая возможность все же была.

По словам отца мальчика, воспитатели рассказывали ему совсем другое – мол, ребенок упал со спортивного снаряда и ударался, его прооперировали, но не смогли спасти.

Свет на эту историю сможет пролить СК, возбудивший уголовное дело, и прокуратура, начавшая проверку. Пока все это происходит за закрытыми дверями. В самом детском центре внятных комментариев тоже не дают, оповещают кратко:

- Департамент по социальной политики мэрии города Новосибирска проводит служебное расследование.

Тем не менее у КП-Новосибирск есть источник, который рассказывает, что происходит за закрытыми дверями. Два главных человека, которые могут рассказать об обстоятельствах той ночи, исчезли.

- Воспитательница, дежурившая в ту ночь, не вышла на днях на смену. Говорят, что она уволилась. Врач, который был в эту же ночь там, ушел на больничный. Все в центре делают вид, что ничего будто бы не произошло, - рассказала КП-Новосибирск источник.

ДЕТЯМ НИЧЕГО НЕ СКАЗАЛИ

Как сообщил источник, дети в центре до последнего не знали, где мальчик. Поэтому и на похороны его не пошли.

- Дети не знали о смерти мальчика, пока огласка не произошла. Они думали, что он в больнице на обследовании. Подростка, пытавшегося сбежать вместе с погибшим, перевели в другую группу. На ногу наложили гипс. Он когда прыгнул, видимо, ее сломал, - продолжает источник.

В этой истории много вопросов: почему ребенку долго вызывали скорую? Какую помощь оказал дежурный врач? И правда ли, что воспитатели скрыли от отца мальчика всю правду? Из-за чего дети вообще решили бежать?

- Должны быть записи с камер видеонаблюдения, там будет видны и дата, и время, когда ребята хотели совершить побег. Надеемся, что их уже изъяли следователи и эти записи не пропадут, - говорит источник.

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