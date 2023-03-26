«Соврали, что упал со спортивного снаряда»: отец погибшего в детском доме подростка рассказал свою версию произошедшего

Мальчик попал в детский дом в 2021 году. Фото: предоставлено героем публикации

В Новосибирске 15-летний подросток погиб в детдоме. Позже стало известно, что мальчик вместе с другом ночью решил сбежать через окно из интерната, попытка оказалась неудачной. Один из подростков потерял сознание, а его друг повредил ногу.

Как рассказал источник КП-Новосибирск, воспитатель и двое детей затащили мальчика без сознания обратно в здание, но скорую вовремя не вызвали, ребёнок умер. СК возбудил уголовное дело, а прокуратура проводит проверку.

Журналисты КП-Новосибирск нашли отца погибшего и узнали его версию случившегося.

Мужчина рассказал, что в интернат мальчик попал в 2021 году.

- Я его сам туда отдал, так как не справлялся. Ситуация сложилась такая, что его мама много пила, поэтому я забирал ребенка себе, первый раз, когда ему было 2 года. Потом она приехала за ним, увезла его (мать живет в другом регионе). Но ничего не изменилось, снова совсем за сыном не следила, продолжала пить. Он привык к вольному образу жизни, с дисциплиной проблемы… Когда последний раз я его забрал, то понял, что тоже не справляюсь, и сам пришел в органы опеки за помощью, - рассказал КП-Новосибирск отец погибшего. – Да, я его отдал, меня лишили прав, но я всегда приезжал к сыну. Привозил фрукты, сладости, созванивались. Он никогда не жаловался, говорил, что у него все хорошо. По характеру - рубаха-парень, по-другому не назову. Только очень любил вольную жизнь...

Мужчине сообщили о смерти сына. Фото: предоставлено героем публикации

Неделю назад мужчине написала одна из сотрудниц детского дома.

- Пришло сообщение, что мой сын погиб при несчастном случае. Я позвонил в шоке, мне рассказали, что мол, он на спортивном снаряде баловался, сорвался и упал. Якобы моего ребенка прооперировали в больнице, но спасти его не смогли. Сказали, что мой сын умер через сутки. Но это вранье! Начал узнавать, что за больница, где оперировали? Молчат, - рассказал КП-Новосибирск отец мальчика.

Уже после похорон мужчина узнал другую версию гибели подростка. Его нашли без сознания под окнами. Также с ним был другой мальчик, который повредил ногу.

- Я не понимаю, что это было. Как так они бежали? Что такое побег? Это связанные простыни или веревка, а так это вообще выглядит как суицид. Их кто-то довел? Чем-то напугал? Что там происходило? Пусть я лишен родительских прав, но я его отец. Я шокирован, что теперь правды не найдешь. Что случилось с моим ребёнком? Наверняка это знает второй мальчик, но с ним, скорее всего не получится поговорить, меня точно туда не допустят. Я вообще переживаю, что на этого ребёнка могут надавить, - рассуждает мужчина. - На похоронах не было ни одного ребенка из детдома, чтобы никто из них не проговорился мне об истинных причинах трагедии.

Подростка похоронили на Клещихинском кладбище в прошлое воскресенье. Напомним, в СКР заявили, что возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Версию, которую рассказывают сотрудники детского дома и папа мальчика, сейчас проверяют.

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