«Врачей сразу не вызвали – боялись»: в Новосибирске подросток погиб при попытке побега из детского дома

Попытка побега двух подростков из детского дома завершилась трагедией. Фото: 2ГИС / Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

В Новосибирске двое подростков попытались сбежать из детского дома на левом берегу. Они все спланировали, и ночью выпрыгнули из окна 3 этажа. Но оказалось слишком высоко: один повредил ногу, второй упал навзничь и потерял сознание.

Как стало известно КП-Новосибирск, воспитатель и двое детей затащили отключившегося 15-летнего подростка в интернат, поймали второго, примерно того же возраста, который уже хромал подальше от детского дома.

– Но врачей сразу не вызвали – боялись за репутацию. Дети говорят, что в скорую помощь позвонили только к утру. Оказалось слишком поздно, спасти 15-летнего мальчика уже не смогли. Он всё это время был без сознания, периодически приходил в себя, изо рта шла пена. Как сказали врачи, если бы скорую вызвали сразу, возможно, он остался жив, – сообщил КП-Новосибирск источник, знакомый с ситуацией.

Погибшему было 15 лет. Фото: предоставлено источником КП-Новосибирск.

По его словам, мама погибшего подростка живет далеко от Новосибирска, а отца лишили родительских прав.

Как уточнили КП-Новосибирск в следственном управлении СКР по Новосибирской области, по факту гибели ребенка уже расследуют уголовное дело. По статье о причинении смерти по неосторожности виновным в гибели мальчика может грозить до 2 лет лишения свободы.

Следователи устанавливают все обстоятельства, к делу подключилась уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области. Но на момент публикации КП-Новосибирск не удалось получить комментарий у Надежды Болтенко. Действительно ли сотрудники долгое время не вызывали скорую, теперь предстоит разбираться СК.

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