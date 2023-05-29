В новосибирской гимназии опровергли информацию о расформировании класса бастовавших третьеклассников. Фото: Иван ВИСЛОВ

В новосибирской гимназии опровергли информацию о расформировании класса бастовавших третьеклашек. Об этом КП-Новосибирск сообщила Наталья, мать девочки, против которой ополчились и школьники, и их родители.

– Я была на приеме у директора школы. Она сказала, что наш класс не расформирован, – объяснила женщина корреспондентам.

Ранее сообщение о расформировании класса появилось в родительском чате. Опубликовали его родители, которые поддерживали забастовку.

Напомним, забастовка третьеклассников началась в конце апреля 2023 года. Родители третьеклашек отказались приводить детей на уроки из-за их одноклассницы. Взрослые заявили, что якобы девочка нападала на одноклассников и плохо на них влияла. В дело вмешались департамент образования и прокуратура. Прежний директор гимназии покинула должность. В конце четверти дети все же вернулись на занятия. Мама ребенка, против которой устроили травлю, сообщала, что забастовку поддерживала классный руководитель ребят.

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