Стала известна судьба двух медвежат-сироток, найденных под Новосибирском

Мишки не смогут жить в дикой природе, так как привыкли к людям. Фото: animal_nsk - Новосибирск

Двух медвежат-сироток Яшу и Мишель, найденных под Новосибирском, не планируют выпускать в дикую природу. Об этом КП-Новосибирск сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии региона.

С осени 2022 года малыши находятся в Центре помощи животным «Велес» в Ленинградской области.

− Две особи бурых медведей переданы министерством некоммерческой организации Фонд помощи животным «Велес». По мнению специалистов, их выпуск в естественную среду обитания невозможен в связи с их содержанием в неволе с раннего возраста, − рассказали КП-Новосибирск в Минприроды региона.

Скорее всего косолапые останутся жить на территории Центра.

− Вероятнее всего медвежата останутся в «Велесе». Дело в том, что такое животное не боится человека, оно будет к нему приближаться. Это будет создавать угрозу жизни и здоровью граждан. Я даже не представляю, какую локацию нужно найти в нашей тайге, чтобы животное не мигрировало и не выходило к людям, − отметила в беседе с КП-Новосибирск пресс-секретарь Минприроды НСО Рината Чуприна. – Точное решение остается за «Велесом». Ведь мишки находятся под их опекой.

Напомним, история медвежат-сироток началась еще в сентябре. В первый раз их встретила семья в Болотнинском районе. Затем малыши снова попались на глаза новосибирцам.

Позже выяснилось, что мама медвежат погибла, и они остались сиротками. Однажды, когда один из детенышей опять вышел к людям, его забрала местная жительница. Спустя некоторое время нашли и второго мишку – за ним специально приезжал отлов.

Примерно месяц малыши жили в новосибирском центре защиты животных, а потом отправились в Ленинградскую область.

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