В Новосибирской области семья встретила двух медвежат

Под Новосибирском семья из города Болотное наткнулась на двух медвежат. Фото: предоставлено Ольгой Агапончик
Под Новосибирском семья из города Болотное наткнулась на двух медвежат. О необычной встрече КП-Новосибирск рассказала Ольга Агапончик.
Косолапых встретили 4 сентября в Болотнинском районе.
По словам Ольги, она вместе с мужем и сыном отправилась на рыбалку. Поймать ничего не удалось, и вечером сибиряки поехали домой. В пяти километрах от села Кругликово они решили остановиться.
− Муж услышал шум в кустах, вышел посмотреть – думали, что это коровы или собаки, но вдруг показались два медвежонка. Мне стало страшно, я стала звать его обратно в машину, − вспоминает женщина.
Малыши выглядели голодными. Тогда сибиряки решили покормить их хлебом.
Ольга предположила, что медвежата отстали от мамы.
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