Под Новосибирском поймали оставшегося без матери медвежонка

В Новосибирской области волонтеры поймали медвежонка, который остался без матери. Фото: animal_nsk – Новосибирск

В Новосибирской области волонтеры поймали медвежонка, который остался без матери. Об этом сообщили в группе помощи животным «animal_nsk – Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее в Болотнинском районе местные жители неоднократно встречали двух голодных медвежат. Малыши выходили к людям и просили еды. Спустя некоторое время один из зверей пропал. Сибиряки решили спасти сироту.

Помочь медвежонку вызвались волонтеры. По их словам, маму-медведицу и других медвежат застрелили. Выжил только один косолапый. Зоозащитники приехали на место и поймали его в клетку. Животное собирались отвезти на передержку, но начались проблемы.

− Медвежонка отловили, но на подъезде к Новосибирску выяснилось, что передержка его не примет… Сейчас он едет на работу к волонтеру, − отметили в публикации.

Волонтеры обратились за помощью к пользователям Сети. Им необходимо найти металлический вольер для временного содержания зверя. Потом малыша пристроят в один из центров реабилитации диких животных.

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