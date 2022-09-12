Под Новосибирском снова встретили двух голодных медвежат

В Новосибирской области вновь заметили двух маленьких медвежат без мамы. Фото: стоп-кадр из видео Татьяны Старостиной

В Новосибирской области вновь заметили двух маленьких медвежат. Фото и видео в группе «Наши новости» | Болотное» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовала Татьяна Старостина.

Напомним, неделю назад местные жители видели косолапых в Болотнинском районе. Мамы-медведицы рядом с ними не было. Малыши выглядели голодными, поэтому сибиряки угостили их хлебом.

В этот раз медвежата практически дошли до села Карасево в Черепановском районе. По всей видимости, это одни и те же звери.

В минувшую субботу косолапых сняли на видео знакомые Татьяны. Малышей вновь решили подкормить хлебом.

− Хорошие мишки. Голодные какие! Одни остались, − произнесла за кадром женщина.

В воскресенье, 11 сентября, снова произошла неожиданная встреча. Только медвежонок был один. Второй малыш куда-то подевался. Теперь местные жители переживают за судьбу зверя.

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