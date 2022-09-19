Жители Новосибирской области просят спасти медвежонка, который остался один

Жители Болотнинского района хотят спасти медвежонка-сироту. Фото: Типичное Болотное

Жители Болотнинского района переживают за судьбу бурого медвежонка. Ранее их было двое, а сейчас остался только один косолапый. Об этом пишет «Горсайт».

Двух голодных медвежат неоднократно встречали под Новосибирском. Зверята выходили к людям и просили еды. Мамы-медведицы рядом с ними не было.

В какой-то момент один из медвежат пропал. Что с ним стало – неизвестно. Но теперь сибиряки бьют тревогу и хотят спасти «сироту». Одна из местных жительниц по имени Елена уже позвонила в Минприроды, мэрию и Новосибирский зоопарк.

− В зоопарке сказали, что, может быть, возьмут медвежонка, если будет разрешение на изъятие животного из дикой природы, − сообщила женщина.

Сибирячка отметила, что малыш не выживет один в дикой природе. На него могут напасть другие хищники. Есть и другой, не менее печальный сценарий – медвежонок привыкнет к людям, вырастет и продолжит выходить к деревням. Таким образом он станет легкой добычей для охотников.

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