Возвращайтесь в свой сказочный лес: как медвежат-сироток, которые привязаны к людям, готовят к дикой природе

После подготовки к дикой жизни медвежата отправятся в карельские леса. Фото: animal_nsk - Новосибирск

Двое медвежат-сироток из Новосибирской области прилетели в центр помощи животным «Велес» в Ленинградской области. Там их будут готовить к жизни в дикой природе. Напомним, эти детеныши попались на глаза семье из Болотнинского района и благодаря сарафанному радио в соцсетях добрались до волонтеров, которые не смогли бросить косолапых в беде.

До приюта сироток подкармливали жители села из Болотнинского района. Фото: animal_nsk - Новосибирск

Судьба медвежат могла сложиться совсем иначе, если бы их вовремя не заметили люди, которые их не испугались, а решили помочь. Их мама, возможно, погибла от пули охотника: в региональном министерстве природы рассказали версию о том, что медведица напала на домашний скот, из— за чего был отдан приказ о регулировании численности животных. Маленькие медвежата остались одни и побрели куда глаза глядят.

Так и дошли до села Карасево, где над ними сжалилась местная жительница. Она подкармливала малюток хлебом, а заодно снимала их на видео — так о медвежатах узнала вся область. Детеныши все время приходили вдвоем, но однажды один из них на ежедневную кормежку не явился. Об этой истории узнали волонтеры: первого детеныша забрали в центр защиты животных, а второго пришлось отлавливать.

В неволе детеныши без чужой помощи не научатся впадать в зимнюю спячку. Фото: animal_nsk - Новосибирск

— Медвежата разнополые, назвали их Яша и Мишель. Нам очень помогали неравнодушные новосибирцы, присылали деньги на еду. А рацион у медвежат был королевский. В день уходит по несколько килограммов яблок, тыквы, моркови и курицы, — рассказала КП— Новосибирск волонтер Стася из центра защиты животных.

Обоим малышам сделали прививки и оформили документы. Косолапые прожили в приюте чуть больше месяца. Мама не успела научить их за лето многому, например, как нужно впадать в спячку и как самостоятельно добывать еду. Учить всему этому будут люди. Из Новосибирска на самолете мишек отправили в Санкт-Петербург. Сейчас они находятся в центре помощи животным «Велес» в Ленинградской области. После подготовки к дикой жизни они отправятся в леса Карелии.

В Санкт-Петербурге медвежат до отвала накормили яблоками. Фото: animal_nsk - Новосибирск

— Очень беспокоились, смогут ли медвежата улететь, боялись, что не успеем оформить все документы. Но рейс состоялся, Яша и Мишель перенесли полет нормально, поздним вечером приземлились в аэропорту Петербурга и прибыли на место. Осмотрелись, поужинали и легли отдыхать. Пожелаем им удачи. Возвращайтесь в свой сказочный лес! — добавили волонтеры.

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