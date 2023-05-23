Стало известно, за что живодер избил щенка в подъезде дома в Новосибирске

Парня взбесило поведение щенка. Фото: стоп-кадр из видео волонтера Стаси

Новосибирские волонтеры рассказали, за что живодер избил щенка в подъезде дома на Сухарной. Оказалось, что парня взбесило поведение животного.

Как сообщили в группе «ГБР_ZOO_НСК», сибиряк вывел щенка по кличке Грэй на улицу, не надев на него поводок.

− Пес сбежал от него на прогулке, гулял он с малышом без поводка. Сбежал и не подходил к нему, что привело молодого человека в ярость. Грэй подбежал к женщине и не отходил от нее, видимо, понимал, какое наказание его ждет, и искал помощи, − рассказали волонтеры.

Парень решил наказать питомца за непослушание. Он схватил щенка за шкирку и потащил в подъезд, где начал бить и швырять о стену.

Напомним, сейчас Грэй находится в клинике. У него диагностировали контузию легких, сильные ушибы, гематомы и вывих передней лапы. В ситуации разбирается полиция.

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