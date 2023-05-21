«У него большая гематома»: новосибирские волонтеры рассказали о состоянии избитого щенка

Живодер попал на камеры. Фото: стоп-кадр из видео Стаси.

Волонтеры рассказали о состоянии здоровья щенка, которого избил живодер в лифте. Сейчас щенку предстоит долгий период реабилитации.

— Щенка поместили в стационарный бокс в кислородную камеру, потому что у него была контузия легких, сильные ушибы. Сейчас у него вывих передней лапы и очень большие гематомы с левой стороны мягких тканей, — рассказала КП-Новосибирск волонтер Стася.

Напомним, видео с издевательствами над животным попали на камеры. Хозяйка щенка - девушка, а избил его ее же молодой человек. До этого случая хозяйка не подозревала, что парень оказался живодером и так жестоко повел себя с ее питомцем. Парня допросила полиция.

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