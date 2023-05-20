Тащил за лапы и швырял о стену: в Заельцовском районе Новосибирска живодер избил щенка в подъезде

Живодер избил щенка в подъезде жилого дома в Заельцовском районе Новосибирска. Фото: стоп-кадр из видео Стаси

Живодер избил щенка в подъезде жилого дома в Заельцовском районе Новосибирска. Ужасающие кадры КП-Новосибирск предоставила волонтер Стася из организации «ГБР_ZOO_НСК».

Инцидент произошел по адресу Сухарная, 96. Как видно на записи с камеры видеонаблюдения, парень заходит в подъезд, таща щенка за лапы. В какой-то момент живодер размахнулся и со всей силы ударил собачку. Потом он начал бить бедное животное о стену.

− Хозяин животного – девушка. И она не знала о том, что ее молодой человек так избивает ее собаку. Мы узнали о произошедшем от знакомого волонтера, который живет в этом доме, − рассказала КП-Новосибирск волонтер Стася. − Мы с общественным инспектором по работе с животными от Росприроднадзора выехали на место, вызвали полицию. Наряд приехал, мы изъяли животное, поместили его в клинику.

Сибирячка добавила – сейчас будут проходить освидетельствования. Специалисты выяснят, в каком состоянии находится щенок.

− После этого все документы передадут участковому, который будет принимать процессуальные решения, − подчеркнула волонтер.

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