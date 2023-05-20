В МВД прокомментировали инцидент с избившим щенка живодером в Новосибирске

Инцидент с избившим щенка живодером в Новосибирске прокомментировали в полиции. Фото: стоп-кадр из видео Стаси

Инцидент с избившим щенка живодером в Новосибирске прокомментировали в полиции. Как сообщили КП-Новосибирск в ГУ МВД России по региону, сибиряка, который может быть причастен к этому, опросили.

Напомним, все произошло в подъезде жилого дома по адресу Сухарная, 96. Парень тащил щенка за передние лапы, бил и швырял о стену. На место прибыли волонтер и общественный инспектор по работе с животными от Росприроднадзора. В присутствии полиции щенка изъяли и отвезли в клинику.

− Сегодня утром в полицию поступило сообщение о жестоком обращении с животным в подъезде дома по адресу Сухарная. Сотрудники патрульно-постовой службы выезжали на место происшествия. Заявление принято от третьего лица, то есть от гражданина, который не относится к данной собаке. Мужчина, возможно причастный к противоправному деянию, опрошен, − рассказали КП-Новосибирск в МВД.

По данному факту проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются.

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