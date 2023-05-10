«Дети сегодня вышли на учебу»: в новосибирской гимназии закончилась забастовка школьников

В Новосибирске закончилась забастовка школьников в гимназии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске завершилась почти месячная забастовка школьников в гимназии. Целый 3 «А» класс не ходил в школу с 17 апреля, кроме одной ученицы – Сони*, которая продолжала сидеть в пустом классе на занятиях. Однако утром 10 мая, как передала девочка маме, дети снова вышли на уроки.

Напомним, все началось с прошлой зимы, когда девочка получила компрессионный перелом из-за детских игр во дворе школы. После этого у матери Сони возник конфликт с классным руководителем, а затем и с другими родителями.

Мама девочки Наталья* настаивает на том, чтобы школа ответила за травму ребенка, а также порой спорит с учительницей о том, как та исполняет свои обязанности. Другие родители считают, что Наталья просто травит учителя. Из-за конфликта они решили устроить забастовку: детям сказали не ходить на уроки.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что в деле о бастующих школьниках появилась новая улика: учительница случайно отправила в общий чат класса сообщение с призывом продолжать забастовку, проявив свою позицию.

Как отметила Наталья, после выхода статей КП-Новосибирск многие родители поменяли свое мнение.

– Практически все дети сегодня вышли на учебу. Буллинг моего ребенка, надеюсь, закончен, – сообщила Наталья.

КП-Новосибирск продолжает следить за развитием событий.

*имена героев публикации изменены в целях анонимности

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