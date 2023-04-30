В Новосибирске на фейерверк к 9 Мая 2023 потратят 750 тысяч рублей

В Новосибирске ищут подрядчика, который займется организацией праздничного фейерверка. Фото: Евгений КОЧКИН

В Новосибирске ищут подрядчика, который займется организацией праздничного фейерверка на площади Ленина ко Дню Победы 2023. За работу готовы заплатить более 753 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

В документах сообщается, что запустить фейерверк планируют на площадке за оперным театром. Запускать фейерверк будут на высоту от 120 до 180 метров. Примерное время запуска — 21:55 9 мая, но заказчик может внести свои коррективы. Идти фейерверк должен не менее 5 минут.

Подать заявку на участие в закупке можно до 2 мая.

Напомним, В Новосибирске на 9 Мая 2023 года запустят салют и шесть фейерверков. Полюбоваться зрелищем можно будет с 8 площадок. Главный салют будет запущен, в соответствие с распоряжением Министра обороны, на Михайловской набережной.

ранее КП-Новосибирск публиковала полную программу на 9 Мая 2023 в Новосибирске. В этом году планируется провести и парад, и праздничные концерты, и салют. А вот акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате.

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