В Новосибирске акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате

В Новосибирске акция «Бессмертный полк» в День Победы не будет проводиться в традиционном формате. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске акция «Бессмертный полк» в День Победы не будет проводиться в традиционном формате. В 2023 году было решено отменить шествие по улицам города, и заменить его разного рода альтернативами.

— Один из форматов проведения акции — электронное панно на стеле на площади Калинина. «Бессмертный полк» 9 мая в 11:00 покажут и на табло возле Первомайского сквера — на площади Ленина, — пояснил мэр города на пресс-конференции 21 апреля.

Решение отменить традиционный формат шествия в этом году принял московский штаб. Оно распространяется на все города.

Новосибирцам в качестве альтернативы было предложено также разместить фотографии героев на автомобилях, футболках или бейджах. Еще одна возможность — ставить аватар в соцсетях.

Напомним, ранее КП-Новосибирск публиковала программу на День Победы в Новосибирске 9 мая 2023 года. Планируется провести парад, салют, концерты и показы фильмов.

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