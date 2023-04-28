В Новосибирске 9 Мая 2023 года запустят салют и шесть фейерверков

В Новосибирске на 9 Мая 2023 года запустят салют и шесть фейерверков.
Фото: Евгений КОЧКИН
В Новосибирске на 9 Мая 2023 года запустят салют и шесть фейерверков. Об этом рассказал мэр города Анатолий Локоть. Полюбоваться зрелищем можно будет с 8 площадок.
— Главный салют будет запущен, в соответствие с распоряжением Министра обороны, на Михайловской набережной. Там будут установлены орудия и проведены залпы, первый залп — в 21:50. В то же время — будем стараться сделать это синхронно — также состоится фейерверк за оперным театром, там очень удобный визуальный обзор, — пояснил градоначальник на часе прессы 28 апреля.
Фейерверки также планируют запустить на Монументе Славы, стадионе «Локомотив», улице Первомайской, у ДК «Академия», ТРК «Эдем» и на набережной ОбьГЭС.
Напомним, ранее КП-Новосибирск публиковала полную программу на 9 Мая 2023 в Новосибирске. В этом году планируется провести и парад, и праздничные концерты, и салют. А вот акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате.
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