В дни репетиций Дня Победы перекроют дороги. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Перекрытие дорог в Новосибирске с 5 по 9 мая 2023 года: публикуем график и полный список улиц. Как рассказали в мэрии, перекрывать движение будут из-за репетиций Дня Победы.

Кроме перекрытия дорог, на время репетиций 5 и 7 мая в центре Новосибирска запретят парковать машины. Только в дни репетиций перекроют 20 улиц.

Ранее КП-Новосибирск писала о программе праздника 9 мая 2023 года. Акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате в этом году. В День Победы запустят салют и шесть фейерверков. Ниже публикуем полный список улиц, время и даты ограничений.

СПИСОК УЛИЦ

5 мая с 18:30 до 22:30 и 7 мая с 7:00 до 12:30:

по Красному проспекту на участке от ул. Фабричной до ул. Гоголя;

по ул. Державина на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

по ул. Фрунзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

по ул. Романова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

по ул. Потанинской на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Каменской;

по ул. Трудовой на участке от ул. Орджоникидзе до ул. Мичурина;

по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Каменской;

по ул. Ленина на участке от площади им. Ленина до ул. Советской;

по ул. Депутатской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

по ул. Щетинкина на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

по ул. Максима Горького на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

по ул. Чаплыгина на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

по Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской, от ул. Серебренниковской до ул. Каменской;

по ул. Октябрьской на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

по ул. Коммунистической на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

по ул. Свердлова на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

по ул. Спартака на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

по ул. Сибревкома на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

по ул. Каинской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе;

по ул. Кирова на участке от ул. Каменской до ул. Восход.

8 мая:

с 8:00 до 18:00 по ул. Депутатской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

с 20:00 до 23:00 по ул. Плахотного на участке от ул. Станиславского до ул. Римского-Корсакова.

9 мая с 7:00 до 14:00:

по Красному проспекту на участке от ул. Фабричной до ул. Гоголя;

по ул. Крылова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

по ул. Державина на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

по ул. Фрунзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

по ул. Романова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;

по ул. Потанинской на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Каменской;

по ул. Трудовой на участке от ул. Орджоникидзе до ул. Мичурина;

по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Каменской;

по ул. Ленина на участке от площади им. Ленина до ул. Советской;

по ул. Депутатской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

по ул. Щетинкина на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

по ул. Максима Горького на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

по ул. Чаплыгина на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

по Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской, от ул. Серебренниковской до ул. Каменской;

по ул. Октябрьской на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

по ул. Коммунистической на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

по ул. Свердлова на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;

по ул. Спартака на участке от ул. Советской до Красного проспекта;

по ул. Сибревкома на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

по ул. Каинской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;

по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе;

по ул. Кирова на участке от ул. Каменской до ул. Восход;

по техническому проезду на участке от площади Инженера Будагова до ул. Обской, 2.

С 9.00 до 12.00 по ул. Новоморской на участке от ул. Мухачева до ул. Ветлужской.

С 9.00 до 23.00 по ул. Ильича на участке от ул. Ильича, 6, корпус 1 до Цветного проезда.

С 10.00 до 22.00 по ул. Станиславского на участке от площади им. Станиславского до ул. Котовского.

С 11.45 до 15.00 по ул. Плахотного и ул. Пархоменко на участке от ул. Станиславского до ул. Римского-Корсакова.

С 14.00 до 23.00 по Красному проспекту на участке от ул. Советской до ул. Фрунзе; по ул. Романова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина; по ул. Потанинской на участке от ул. Советской до Красного проспекта; по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Мичурина; по ул. Трудовой на участке от ул. Орджоникидзе до ул. Мичурина; по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина; по ул. Депутатской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской; по ул. Ленина на участке от площади им. Ленина до ул. Советской; по ул. Щетинкина на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской; по ул. Максима Горького на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской; по ул. Чаплыгина на участке от ул. Советской до Красного проспекта; по Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской; по ул. Октябрьской на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской; по ул. Коммунистической на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской; по ул. Свердлова на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской; по ул. Спартака на участке от ул. Советской до Красного проспекта; по ул. Сибревкома на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской; по ул. Каинской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской; по техническому проезду на участке от площади Инженера Будагова до ул. Обской, 2.

С 21.00 час. до 22.30 по ул. Восход на участке от ул. Кирова до ул. Зыряновской; по Октябрьскому мосту на участке от дорожных развязок с ул. Зыряновской до площади имени профессора Лыщинского; по проспекту Карла Маркса на участке от ул. Ватутина до площади имени профессора Лыщинского; по ул. Немировича-Данченко на участке от ул. Ватутина до площади имени профессора Лыщинского; по ул. Блюхера на участке от ул. Котовского до площади имени профессора Лыщинского; по эстакаде на площади Инженера Будагова (исключение въезда с Красного проспекта и с ул. Большевистской); по техническому проезду за Новосибирским государственным академическим театром оперы и балета (Красный проспект, 36) на участке от ул. Орджоникидзе до ул. Депутатской.

С 21.30 до 22.30 по ул. Маяковского на участке от ул. Марии Ульяновой до ул. Тельмана.

С 21.00 до 23.00 по ул. Новоморской на участке от ул. Мухачева до ул. Ветлужской.

Кроме этого, 5 и 7 мая с 18:30 до 22:30 и 9 мая с 7:00 до 11:00 ограничат движение по четной стороне улицы Ипподромской на участке от улицы Военной до Фрунзе.

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