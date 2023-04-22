Спасатели рассказали, где нашли тело 8-летнего мальчика, пропавшего в СНТ под Новосибирском. Фото: ГУ МЧС НСО.

Спасатели рассказали подробности поисков 8-летнего мальчика, пропавшего в СНТ «Заречный» под Новосибирском. Сообщалось, что ребенок исчез на глазах у родителей, когда гулял с ними у реки. Они на какое-то время потеряли его из вида. Не найдя, обратились в экстренные службы.

– Сообщение о пропаже ребенка поступило в 18:00. Спустя два часа поисков спасатели Аварийно-спасательной службы Новосибирской области (АСС) нашли пропавшего ребенка без признаков жизни в полынье реки Иня. По уточненной информации, тело 8-летнего мальчика было обнаружено вблизи Березовского сельсовета в СНТ «Заречный», – сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.

Известно, что в поисках мальчика участвовали силы АСС, ГИМС ГУ МЧС РФ по НСО, а также полицейские.

Напомним, это третий случай гибели ребенка на воде с начала 2023 года. В Колыванском районе утонул 8-летний мальчик. Он переходил с друзьями реку и свалился в воду. Выбраться не смог. Приятели испугались, бросили его и убежали. А взрослым о случившемся не сказали. Когда признались – было поздно. Также в Маслянино на днях утонул 9-летний мальчик. Он уехал на велосипеде гулять и пропал. Тело его вытащили из ледяной воды. 22 апреля его похоронили.

В ГУ МЧС по региону напоминают, оставлять детей у воды без присмотра недопустимо.

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