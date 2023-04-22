Поиски 8-летнего ребенка, пропавшего у водоема под Новосибирском, завершились трагедией. Фото: ГУ МЧС НСО.
Трагедией завершились поиски 8-летнего ребенка в СНТ «Заречный». Мальчик утонул.
– Тело пропавшего ребенка без признаков жизни обнаружили в полынье реки Иня, – сообщает ГУ МЧС по Новосибирской области.
Ранее сообщалось, что ребенок с родителями гулял у реки. В какой-то момент они потеряли его из вида. Следы ребенка вели к водоему.
С начала 2023 года это третий случай в Новосибирской области гибели детей в водоемах. В Колыванском районе утонул 8-летний мальчик. В Маслянино – 9-летний.
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