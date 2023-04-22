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НовостиПроисшествия22 апреля 2023 13:28

«Следы ведут к водоему»: в СНТ под Новосибирском 8-летний ребенок пропал на глазах у родителей

Под Новосибирском ищут 8-летнего ребенка, пропавшего у водоема на глазах у родителей
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Под Новосибирском ищут 8-летнего ребенка, пропавшего у водоема на глазах у родителей.

Под Новосибирском ищут 8-летнего ребенка, пропавшего у водоема на глазах у родителей.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В субботу, 22 апреля, в СНТ «Заречный» в Новосибирском районе пропал 8-летний ребенок. Он исчез у водоема. Поиски ведут полицейские и спасатели.

– По оперативной информации, во время прогулки по берегу реки родители потеряли из вида своего 8-летнего ребенка. Предположительно следы ведут к водоему, – говорится в сообщении ГУ МЧС по Новосибирской области.

На месте исчезновения работают спасатели на лодке и полицейские.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Маслянино утонул 9-летний мальчик. Сегодня его похоронили.

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