«Следы ведут к водоему»: в СНТ под Новосибирском 8-летний ребенок пропал на глазах у родителей

Под Новосибирском ищут 8-летнего ребенка, пропавшего у водоема на глазах у родителей. Фото: Мария ЛЕНЦ

В субботу, 22 апреля, в СНТ «Заречный» в Новосибирском районе пропал 8-летний ребенок. Он исчез у водоема. Поиски ведут полицейские и спасатели.

– По оперативной информации, во время прогулки по берегу реки родители потеряли из вида своего 8-летнего ребенка. Предположительно следы ведут к водоему, – говорится в сообщении ГУ МЧС по Новосибирской области.

На месте исчезновения работают спасатели на лодке и полицейские.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Маслянино утонул 9-летний мальчик. Сегодня его похоронили.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber