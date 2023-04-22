Под Новосибирском простились с 9-летним мальчиком, утонувшим в Маслянино

Фото: тело ребенка достали из воды. Фото:«Маслянинский Льновод»/ГУ МЧС по НСО

В субботу, 22 апреля, в Маслянино простились с утонувшим 9-летним мальчиком. Об этом КП-Новосибирск сообщили знакомые семьи.

– Да, ребенка похоронили сегодня, – уточнили близкие.

Напомним, пропал ребенок 19 апреля. Уехал на велосипеде гулять и пропал. 20 апреля тело мальчика достали из реки Бердь. Он утонул. В Следственном комитете разбираются в трагедии.

Похожая трагедия произошла в Колыванском районе. Там утонул 8-летний ребенок. Он свалился в воду на глазах у друзей. А те бросили его и убежали, не сказав о ЧП взрослым. Позже тело ребенка достали из ледяной воды.

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