Под Новосибирском простились с 9-летним мальчиком, утонувшим в Маслянино

Фото: тело ребенка достали из воды. Фото:«Маслянинский Льновод»/ГУ МЧС по НСО
В субботу, 22 апреля, в Маслянино простились с утонувшим 9-летним мальчиком. Об этом КП-Новосибирск сообщили знакомые семьи.
– Да, ребенка похоронили сегодня, – уточнили близкие.
Напомним, пропал ребенок 19 апреля. Уехал на велосипеде гулять и пропал. 20 апреля тело мальчика достали из реки Бердь. Он утонул. В Следственном комитете разбираются в трагедии.
Похожая трагедия произошла в Колыванском районе. Там утонул 8-летний ребенок. Он свалился в воду на глазах у друзей. А те бросили его и убежали, не сказав о ЧП взрослым. Позже тело ребенка достали из ледяной воды.
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