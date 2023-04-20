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НовостиПроисшествия20 апреля 2023 17:59

Следователи проводят проверку после смерти многодетной матери, пропавшей под Новосибирском

Тело женщины нашли на обочине дороги
Данила ШУЛЯК
Следователи начали проверку после поисков пропавшей.

Следователи начали проверку после поисков пропавшей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи Новосибирской области начали проверку после смерти многодетной матери, тело которой нашли на обочине дороги.

— В четверг, 20 апреля тело женщины обнаружено на одной из улиц поселка Озерный. Видимых телесных повреждений не обнаружено. Следователи проводят проверку, для выяснения обстоятельств пройдет судебно-медицинская экспертиза, — сообщили КП-Новосибирск в СУ СК по региону.

Жительница Болотнинского района вышла покурить и пропала еще 15 января. У нее остались супруг и четверо детей.

Поиски шли три месяца. В феврале родственники пропавшей рассказывали, что последний раз многодетную маму видели заходящей в лес.