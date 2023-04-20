Следователи проводят проверку после смерти многодетной матери, пропавшей под Новосибирском

Следователи начали проверку после поисков пропавшей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи Новосибирской области начали проверку после смерти многодетной матери, тело которой нашли на обочине дороги.

— В четверг, 20 апреля тело женщины обнаружено на одной из улиц поселка Озерный. Видимых телесных повреждений не обнаружено. Следователи проводят проверку, для выяснения обстоятельств пройдет судебно-медицинская экспертиза, — сообщили КП-Новосибирск в СУ СК по региону.

Жительница Болотнинского района вышла покурить и пропала еще 15 января. У нее остались супруг и четверо детей.

Поиски шли три месяца. В феврале родственники пропавшей рассказывали, что последний раз многодетную маму видели заходящей в лес.