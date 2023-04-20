Названа возможная причина смерти многодетной матери, пропавшей под Новосибирском

Точная причина смерти еще не ясна. Фото: ГУ МВД России по НСО

Под Новосибирском нашли тело без вести пропавшей 35-летней многодетной мамы. Напомним, она приехала из Болотного к подруге в поселок Озерный. Женщины отметили старый Новый год, а 15 января она вышла покурить и пропала.

Поиски шли три месяца. Дома женщину ждали супруг и четверо детей, самой младшей дочери – 5 месяцев. Ранее родственники пропавшей рассказывали, что последний раз многодетную маму видели заходящей в лес.

20 апреля волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» сообщили трагическую новость: «Найдена. Погибла».

Как сообщил источник КП-Новосибирск, сибирячку нашли на обочине Северного объезда.

- Предположительно, она замерзла в лесу, точнее станет известно после вскрытия, - рассказал КП-Новосибирск родственница женщины.