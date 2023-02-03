«Говорят, что зашла в лес»: под Новосибирском три недели ищут пропавшую многодетную мать

Многодетную маму не могут найти три недели. Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области

В Новосибирской области уже три недели полиция и волонтеры ищут пропавшую многодетную маму - 35-летнюю Евгению Будкову. Женщина приехала из Болотного в гости к подруге в поселке Озерный - отмечали старый Новый год. 15 января в 9.20 женщина вышла из дома покурить и пропала. У подруги Евгения оставила все вещи.

Родные женщины до сих пор в шоке. Евгения как будто испарилась. У рыжеволосой красавицы осталось четверо детей, самой младшей дочери 5 месяцев.

- Женя никогда не вела аморальный образ жизни. Сначала работала в детском саду, потом в школе, но недолго. Она в основном занималась детьми. Да, они ругались с мужем иногда, но накануне ее исчезновения помирились, - рассказала КП-Новосибирск Светлана, сестра Евгении.

По словам родственницы, за несколько дней до пропажи Евгения взяла документы, чтобы оформить детские пособия.

- Где она должна была это сделать, не знаю: в Болотном или по месту прописки в Бердске. Знаю только, что в итоге она оказалась у подруги в поселке Озерный. А подруга заявила о пропаже сестры спустя два дня, - говорит женщина. - Зацепок пока никаких нет. Волонтеры говорят, что в лес зашла, последние следы там. В полиции это не комментируют. В телефоне ничего подозрительного не нашли.

Напомним, что Евгения была одета в удлиненный пуховик молочного цвета с капюшоном, черные джинсы, черные ботинки, без шапки.

Уважаемые читатели, если вам что-то известно о местонахождении Евгении, сообщите по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

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