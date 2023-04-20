Мэрия Новосибирска сдала 33 долгостроя ГК «Дискус» по требованию прокуратуры

Прокуратура добилась ввода в эксплуатацию 33 домов ГК "Дискус". Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске ввели в эксплуатацию 33 дома ГК «Дискус» в микрорайоне «Просторный». Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, разрешения на ввод были подписаны после внесения представления мэру города.

Жилищные дома более 3700 инвесторов долгостроев были восстановлены мэрией при надзоре прокуратуры, с участием полиции и правительства Новосибирской области.

Работа по вводу в эксплуатацию домов в микрорайоне «Плющихинский» ещё ведется.

Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что причиной задержки сдачи домов стал административный барьер: отсутствие актов о присоединении зданий к инженерным сетям.

Напомним, руководителя ГК «Дискус» и председателя жилищно-строительного кооператива, обвиняемых в хищении средств инвесторов, освободили из-под стражи.