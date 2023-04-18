В Новосибирске суд освободил из-под стражи второго фигуранта дела ГК «Дискус»

В Новосибирске освободили из-под стражи второго обвиняемого в мошенничестве при строительстве домов ГК "Дискус".
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
Во вторник, 18 апреля, в Центральном районном суде Новосибирска освободили из-под стражи председателя жилищно-строительного кооператива Олега Басалаева. Он проходит обвиняемым по уголовному делу ГК «Дискус» о мошенничестве – хищении средств дольщиков долгостроев в микрорайонах «Плющихинский» и «Просторный».
Как и в случае с директором ГК «Дискус» Алексеем Джулаем, суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя об аресте Басалаева. Председателю ПЖСК запретили общаться с другими обвиняемыми и потерпевшими.
Постановление суда еще не вступило в законную силу.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что инвесторы долгостроев ходатайствовали о том, чтобы Басалаева не арестовывали.
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