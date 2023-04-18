В Новосибирске инвесторы домов «Дискуса» просят не отправлять в СИЗО председателя ПЖСК Олега Басалаева

Инвесторы просят не отправлять в СИЗО председателя ЖСК "Просторный". Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Во вторник, 18 апреля, в Центральном районном суде состоится заседание по избранию меры пресечения председателю потребительского жилищно-строительного кооператива Олегу Басалаеву.

Напомним, накануне по делу о хищении средств дольщиков долгостроев в микрорайонах «Просторный» и «Плющихинский» директору группы компаний «Дискус» Алексею Джулаю запретили общаться с другими обвиняемыми, потерпевшими и свидетелями.

Инвесторы создали петицию и подали ходатайство о том, чтобы Джулай остался на свободе: без него было бы сложнее достроить дома. Свои подписи оставили около 430 дольщиков.

Теперь ходатайство подают по делу председателя ПЖСК Олега Басалаева. На момент публикации петицию подписали 116 человек.

– Басалаев Олег Владимирович, являясь председателем наших кооперативов, в течение длительного периода времени оказывал максимальное содействие и помощь в вопросах завершения строительства домов и ввода их в эксплуатацию, – пишут инвесторы долгостроев в двух микрорайонах.

Они отмечают, что Олег Басалаев постоянно общался с инвесторами и старался решить все возникающие вопросы. Дольщики просят не применять к председателю ПЖСК крайние меры в виде заключения под стражу.

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