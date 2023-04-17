В Новосибирске главу ГК «Дискус» Алексея Джулая осоводили из-под стражи

Алексея Джулая обвиняют в хищении денег у дольщиков. Фото: Мария НОВИКОВА

Центральный районый суд избрал меру пресечения руководителю группы компаний «Дискус» Алексею Джулаю.

Напомним, о возбуждении дела по факту хищения денег дольщиков при строительстве жилмассивов «Плющихинский» и «Просторный» стало известно в начале апреля. 16 апреля именитому застройщику предъявили обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ. А в понедельник в наручниках и под конвоем Алексея Джулая привезли из изолятора временного содержания в суд.

В зале суда Джулай попросил журналистов расступиться:

- Я попрошу, отойдите, чтобы я мог увидеть людей. Могу я видеть прокуратуру, адвокатов, могу я с ними говорить.

По словам Джулая, задержали его, когда он добровольно пришел на допрос во второй отдел по расследованию особо важных дел СК (он находится на Красном проспекте, 11). Следователь заявил ходатайство, чтобы заседание по мере пресечения сделали закрытым.

- В материалах, представленных суду, имеются результаты оперативно-розыскной деятельности, а также иные данные, которые, я полагаю, должны в настоящее время оставаться в рамках уголовного дела, - объяснил свою позицию следователь 2 отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по НСО Григорий Коваленко.

- Результаты ОРД безусловно должны быть засекречены, - заявил и прокурор Центрального района Новосибирска Александр Барышников.

Защищают Джулая сразу три адвоката. Они оставили вопрос о гласности заседания на усмотрение суда, как и сам фигурант громкого уголовного дела. Представителей СМИ из зала в итоге попросили удалиться. В чем обвиняют Джулая, подробно рассказали в региональной прокуратуре.

- В микрорайоне «Просторный» не введены в эксплуатацию 33 многоквартирных дома, в микрорайоне «Плющихинский» таких домов 20. Участниками строительства указанных объектов являются свыше 7000 граждан. Препятствием к вводу в эксплуатацию является отсутствие актов о технологическом присоединении многоквартирных домов к инженерным сетям, в том числе принадлежащим муниципальным предприятиям, - сообщила корреспонденту КП-Новосибирск и.о. старшего помощника прокурора НСО по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.

Одни пайщики Дискуса живут в новостройках, но не могут там даже прописаться, другие - годами ждут свои квартиры. По данным надзорного ведомства, препятствия бизнесу Джулая чинит мэрия. Прокурор Новосибирской области на прошлой неделе потребовал муниципалитет устранить все административные барьеры.

Джулай просил избрать меру пресечения, которая позволит ему ввести высотки в эксплуатацию. В итоге суд не стал изолировать в СИЗО застройщика: ему запретили общаться с другими обвиняемыми, потерпевшими и свидетелями. Алексея Джулая освободили из под стражи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber