Прокуратура внесла представление мэрии Новосибирска из-за задержки сдачи 53 домов ГК «Дискус»

Прокуратура внесла представление мэрии Новосибирска за задержку строительства домов ГК "Дискус". Фото: Иван МАКЕЕВ

В микрорайонах «Просторный» и «Плющихинский» ждут свои квартиры более 7 тысяч инвесторов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

На территории микрорайона «Просторный» не ввели в эксплуатацию 33 многоквартирных дома, в «Плющихинском» таких домов – 20.

Причиной задержки сдачи домов стало отсутствие актов о присоединении зданий к инженерным сетям, так как жилищно-строительный кооператив не имеет возможности заплатить за это присоединение. Прокуратура потребовала ввести дома в эксплуатацию, несмотря на административные барьеры.

– Одной из причин допущенных нарушений является неисполнение сотрудниками мэрии города Новосибирска требований действующего законодательства, – отметили в прокуратуре, добавив, что мэру города внесено представление о незамедлительном устранении нарушений закона.

Соблюдение прав дольщиков лично контролирует прокурор региона Александр Бучман.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала подробности задержания директора ГК «Дискус» Алексея Джулая.

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