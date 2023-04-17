Стали известны подробности задержания главы ГК «Дискус» Алексея Джулая в Новосибирске

В Новосибирске инвесторы недостроенных домов принесут в суд собранные подписи, чтобы Джулая не отправляли в СИЗО. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 17 апреля, застройщика двух крупнейших новосибирских жилмассивов «Плющихинский» и «Просторный» ожидает избрание меры пресечения в суде. Директора Группы компаний «Дискус» Алексея Джулая задержали по уголовному делу о мошенничестве – за хищение средств участников долевого строительства.

Руководители «Дискуса» присвоили себе деньги, вложенные в строительство двух долгостроев в Плющихинском жилмассиве. Один должны были сдать в 2018 году, второй – в начале 2023 года.

Источник КП-Новосибирск сообщает, что инвесторы долгостроев принесут в суд ходатайство с собранными подписями, чтобы смягчить меру пресечения Джулаю. Дольщики не хотят его ареста. Такой «стокгольмский синдром» вызван мнением, что без присутствия директора «Дискуса» достройка домов задержится еще больше.

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