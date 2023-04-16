В Новосибирске задержали главу ГК «Дискус» Алексея Джулая

Основателя строительно-производственной компании ООО «ДИСКУС плюс» Алексея Джулая задержали. Фото: https://gorsovetnsk.ru/

В воскресенье, 16 апреля, стало известно о задержании депутата Совета депутатов Новосибирска, основателя строительно-производственной компании ООО «ДИСКУС плюс» Алексея Джулая. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник.

Как удалось выяснить, речь идет об уголовном деле по факту хищения средств участников долевого строительства.

Сообщалось, что неизвестные лица из числа руководителей Группы компаний «Дискус» присвоили себе денежные средства участников долевого строительства двух многоквартирных жилых домов на Плющихинском жилмассиве в Новосибирске. Один из них должны были сдать еще в 2018 году, а второй − в первом квартале текущего года.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ – «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

Напомним, ГК «Дискус» − застройщик двух крупнейших новосибирских жилмассивов «Плющихинский» и «Просторный».

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