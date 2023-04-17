«Единая Россиия» приостановила членство в партии Алексея Джулая, которого обвиняют в мошенничестве

В «Единой России» сообщили, что приостановят членство в партии депутата Алексея Джулая. Фото: Мария НОВИКОВА

В «Единой России» сообщили, что приостановят членство в партии депутата Алексея Джулая, которого обвиняют в мошенничестве. Напомним, по данным следствия, он, являясь застройщиком, собрал с пайщиков деньги, но дома так и не сдал.

— В связи с информацией от правоохранительных органов о возбуждении уголовного дела в отношении депутата Совета депутатов города Новосибирска Алексея Джулая, его членство в «Единой России» будет приостановлено в соответствии с нормами устава партии, — сообщили в новосибирском отделе ЕР. — Исключение из партии возможно только после принятия обвинительного приговора суда.

В понедельник, 17 апреля, Алексею Джулаю избирали меру пресечения. Его освободили прямо из зала суда, ограничившись запретом определенных действий: пока идет следствие, ему будет нельзя общаться со свидетелями, потерпевшими и другими обвиняемыми по делу. Сам застройщик заявил, что оспаривать меру пресечения не будет.

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