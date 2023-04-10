В Новосибирске почти все собственники квартир на Линейной, 39 получили компенсации после взрыва

В Новосибирске почти все собственники квартир в разрушенном доме на Линейной получили компенсации. Фото: Никита МАНЬКО

В Новосибирске почти все владельцы квартир в разрушенном после взрыва газа доме на Линейной, 39 получили компенсации. Об этом мэр Новосибирска заявил в понедельник, 10 апреля, в ходе оперативного совещания в правительстве региона.

– С 39 собственниками заключены соглашения и выплачены деньги, по пяти собственникам работы договорные сегодня продолжаются, – сообщил мэр Анатолий Локоть.

Собственники квартир имеют право выбрать – брать компенсацию деньгами или претендовать на выдачу нового жилья. Квартиры приобретают за счет средств областного бюджета.

Напомним, после взрыва газа дом признали аварийным и не подлежащим восстановлению. Всего вместе с арендаторами на момент трагедии в доме проживал 161 человек.

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