Новые квартиры для жильцов разрушенного взрывом дома на Линейной в Новосибирске купят за счет областного бюджета

Новые квартиры для жильцов дома купят за счет области. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

Губернатор Андрей Травников заявил, что новые квартиры для жителей дома по улице Линейной, 39 купят за счет регионального бюджета.

— Мной принято принципиальное решение, что в кратчайший срок из бюджета Новосибирской области будут выделены средства для приобретения новых квартир и расселения жильцов дома по региональной программе расселения из аварийного жилья, — заявил губернатор в эфире телеканала «Россия24». — Мы готовы приобрести квартиры.

Глава региона пояснил, что сейчас некоторые жильцы дома хотят остаться у родственников или соседей. Однако маневренный жилой фонд предоставит людям условно постоянное жилье.

По сообщению мэрии, пострадавших временно поселят в гостиницу «Северная», которая находится на проспекте Дзержинского.

Напомним, взрыв на Линейной прогремел в 7:43 утра 9 февраля. Сейчас известно о пяти погибших, среди которых есть 2-летний ребенок..

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