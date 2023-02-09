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НовостиПроисшествия9 февраля 2023 8:57

Новые квартиры для жильцов разрушенного взрывом дома на Линейной в Новосибирске купят за счет областного бюджета

Об этом сообщил губернатор
Надежда КАСЬЯНОВА
Новые квартиры для жильцов дома купят за счет области.

Новые квартиры для жильцов дома купят за счет области.

Фото: Вячеслав АШУРКОВ

Губернатор Андрей Травников заявил, что новые квартиры для жителей дома по улице Линейной, 39 купят за счет регионального бюджета.

— Мной принято принципиальное решение, что в кратчайший срок из бюджета Новосибирской области будут выделены средства для приобретения новых квартир и расселения жильцов дома по региональной программе расселения из аварийного жилья, — заявил губернатор в эфире телеканала «Россия24». — Мы готовы приобрести квартиры.

Глава региона пояснил, что сейчас некоторые жильцы дома хотят остаться у родственников или соседей. Однако маневренный жилой фонд предоставит людям условно постоянное жилье.

По сообщению мэрии, пострадавших временно поселят в гостиницу «Северная», которая находится на проспекте Дзержинского.

Напомним, взрыв на Линейной прогремел в 7:43 утра 9 февраля. Сейчас известно о пяти погибших, среди которых есть 2-летний ребенок..

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