«При демонтаже пробили потолок»: в Новосибирске прокуратура проверит качество ремонта сорванной ветром крыши общежития на Станционной

Протечка отремонтированной крыши на Станционной дошла до прокуратуры. Фото: предоставлены героями публикации / ГУ МЧС РФ по НСО.

Прокуратура Ленинского района начала проверку протечки отремонтированной крыши общежития на Станционной, 8. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Напомним, в октябре прошлого года ураган сорвал кровлю с общежития. Ее ремонтировали всю зиму. Как сообщают жильцы, на чердаке скопился снег, который никто не убирал, и крыша до сих пор протекает.

Кроме того, ранее местные жители рассказывали КП-Новосибирск о том, что дом разрушается из-за строительства развязок четвертого моста. В стенах расширяются трещины, дом постоянно находится в движении.

В распоряжении редакции КП-Новосибирск имеются заключения экспертизы. По документам 2009 года процент износа здания составлял 49 %, однако после проведения осмотра в начале 2023 года уменьшился до 43,70 %. При этом стены изношены на 60 %, фундамент на 45 %, перекрытия – наполовину.

В 2011 году в доме меняли кровлю: шифер заменили на рулонный металл. После замены крыши, по словам жильцов, чердачные перекрытия заливало из-за системы отопления. Её также частично отремонтировали три года назад. В 2017 году отремонтировали лестницу, ведущую в подвал. Тогда, как отмечают местные, еще не было трещин и других «неприятностей».

– Когда общежитие принадлежало заводу имени Кузьмина, уже в то время из-за дождя падали потолки. Во многих комнатах на потолках заплатки – практически весь третий этаж. Помимо прочего, когда срывали остатки крыши после урагана, у меня в комнате пробили потолок, – беспокоится местная жительница Светлана Осипова.

Но в комнате Светланы больше протечек нет, так как после публикаций КП-Новосибирск снег с чердака убрали. Потопы продолжаются там, где сорвало крышу и тает лед. Перекрытия деревянные, все доски сырые, и жильцы боятся, что дерево сгниет.

Прокуратура в ходе проверки даст оценку качеству проведенных ремонтных работ, действий подрядной и управляющей организаций.

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